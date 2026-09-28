Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM 81. Genel Kurulu) Biz orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM 81. Genel Kurulu) Biz orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM 81. Genel Kurulu) Biz orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk."
Kaynak: İHA