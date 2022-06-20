Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı

20.06.2022 20:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefonda görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yaşanan gıda krizine dair çözümleri ele alınırken savaşın diplomasiyle sonuçlanması gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda yaptığı görüşmede Rusya- Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.

UKRAYNA TAHILININ KARADENİZ'DEN İHRACI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.

"SAVAŞ DİPLOMASİYLE SONUÇLANDIRILMALI"

Erdoğan, muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü ifade etti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele... Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele... Ukrayna buğdayı nasıl çıkartılacak? Ukrayna buğdayı nasıl çıkartılacak?
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:12 Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle görüştü: Faaliyetlerini sonlandırın
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı
20:04 Katar, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek taraftarları cinsel ilişki konusunda uyardı
19:53 İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu
19:26 "Çay Kanununda Değişiklik" öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Çay atıklarından çay üretenlere 400 bin lira ceza
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 20:23:29. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement