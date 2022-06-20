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Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı - Son Dakika

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