Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz. Türkiye, hiçbir ülkenin, toplumun, inanç ve kültürün karşısında değildir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz. Türkiye, hiçbir ülkenin, toplumun, inanç ve kültürün karşısında değildir"
Kaynak: AA
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