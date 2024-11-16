Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya\'ya gidecek

Politika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18-19 Kasım'da Rio de Janeiro'da düzenlenecek 19'uncu G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18-19 Kasım 2024 tarihlerinde Rio de Janeiro'da düzenlenecek 19'uncu G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'yı ziyaret edecektir. G20 Liderleri, zirve sırasında 'Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek' ana teması altında icra edilecek 3 oturumda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle G20 Liderleri ile diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.