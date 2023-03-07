Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunei ile iş birliğimizi ileri taşıyacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ile ortak basın toplantısında, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirecek yatırım alanlarına ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Savunma sanayi, inşaat, tarım, turizm, sağlık, enerji, bilişim, İslami finans ile helal üretim alanlarında iş birliği imkanlarını değerlendirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 'ye resmi ziyarette bulunan Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Waddaulah, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "Kıymetli kardeşimle bugün yaptığımız görüşmelerde ikili münasebetlerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. İş birliğimizi ileri taşıma kararlılığımızı teyit ettik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirecek yatırım alanlarına ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Savunma sanayi, inşaat, tarım, turizm, sağlık, enerji, bilişim, İslami finans ile helal üretim alanlarında iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Az önce imzalanan anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğimiz beşeri bağlarımızı güçlendiriyor. Okçular Vakfımızın büyükelçiliğimizin ve Yunus Emre Enstitümüzün katkılarıyla Brunei'de Türk okçuluğu dersleri veriliyor. Türkçe kurslarına Bruneili kardeşlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Türk dizileri ve filmleri Bruneili kardeşlerimizce yakından takip ediliyor. Bu şekilde beşeri ilişkilerimiz her geçen gün daha da kuvvetleniyor. Görüşmelerimizde güncel küresel meseleler üzerinde de durduk. Filistin, Rohingya ve İslam düşmanlığı gibi konuları ve Ukrayna savaşını ele aldık" ifadelerini kullandı.