Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün kritik bir eşiği daha aştık"

"Terör örgütü kendini fesih etme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı ülkemizin güvenliğinin milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz"

"Kandan ve gözyaşından beslenenler kaybederken, kazanan milletimiz ve memleketimiz olacak.

"Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır"

"Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe yiyecek. Kardeşliğimize saplanan kanlı hançer ebediyen sökülüp atılacaktır"

"Hep beraber Türkiye'yiz ve biz birlikte güçlüyüz. Türkiye'nin bileğini hiçbir güç bükemeyecektir"

"Menzile varıncaya kadar umudu büyüten riskleri azaltan bir anlayışla hareket etmeyi sürdüreceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün kritik bir eşiği daha aştık" dedi.