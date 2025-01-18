Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar kırmızı karttan kurtulamadı" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar kırmızı karttan kurtulamadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar kırmızı karttan kurtulamadı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kırmızı kart göstermesiyle ilgili, "Benim 20 yıllık futbolculuk hayatım var. Hiç kırmızı kart görmedim. Ama bunlar bu işten anlamaz. Onlar daha öğrenecekler, hangi kart nerede ne zaman, nasıl gösterilir öğrenecekler.

18.01.2025 14:43
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kırmızı kart göstermesiyle ilgili, "Benim 20 yıllık futbolculuk hayatım var. Hiç kırmızı kart görmedim. Ama bunlar bu işten anlamaz. Onlar daha öğrenecekler, hangi kart nerede ne zaman, nasıl gösterilir öğrenecekler. Bu millet AK Parti'ye 22 yıldır hiç kırmızı kart göstermedi. Bunlar ise kırmızı karttan kurtulamadı" dedi.

Erdoğan, partisinin 8. İl Kongresi'ne katılmak için Adana'ya geldi.

"İnşallah el ele, omuz omuza 2028'e hazırlanacağız"

Yüreğir ilçesinde düzenlenecek kongre salonunun dışındaki partililere hitap eden Erdoğan, "Bugün Adana'nın havası aynen insanları kadar güzel. Sordum 18 derece dediler. Her taraf ne durumda ama sizin Allah'ınıza kurban. Sizlerle inşallah 2028'e çok daha farklı bir şekilde hazırlanacağız, inşallah bir trafik kazasına Adana'mızı kurban etmeyeceğiz. Özellikle hanım kardeşlerimden çok büyük gayret bekliyorum. İnşallah el ele, omuz omuza 2028'e hazırlanacağız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kırmızı kart göstermesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, daha sonra şunları söyledi:

"Birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Bunlar pişpirik mi, poker mi oynuyor belli değil. Varsın onlar ona devam etsin. Bunlar orta hakemliği yapmadılar. Olsa olsa yan hakemlik görevi yapacaklar. Onların eline birer kırmızı kart tutuşturur yola devam ederiz. Benim 20 yıllık futbolculuk hayatım var. Hiç kırmızı kart görmedim. Ama bunlar bu işten anlamaz. Onlar daha öğrenecekler, hangi kart nerede ne zaman, nasıl gösterilir öğrenecekler. Bu millet AK Parti'ye 22 yıldır hiç kırmızı kart göstermedi. Bunlar ise kırmızı karttan kurtulamadı."

Konuşmanın ardından Erdoğan kongre salonuna geçti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunlar kırmızı karttan kurtulamadı' - Son Dakika

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