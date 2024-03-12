Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle iftar programının ardından AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından Dalyan Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, eşi Hacer Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, ilçe teşkilatı ve vatandaşlar katıldı. Yılmaz, konuşmasında belediyenin geleneksel olarak düzenlediği iftar programlarının başlangıcını spor salonunda gerçekleştirdiklerini belirtti ve Lapsekilileri diğer programlara davet etti.
Çekya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya, Romanya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın NATO'ya katılımlarının yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Büyükelçiler ve askeri erkanın katıldığı etkinlikte, NATO'nun güneydoğu kanadının temel taşı olan Türkiye'nin Avrupa-Atlantik işbirliğinin güçlü bir dayanağı olduğu vurgulandı. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşına tanıklık eden ülkelerin Rusya'nın askeri güçlerini geri çekmesi gerektiği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dost ülkelerden terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesini ve Türkiye ile dayanışma sergilenmesini beklediğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede aktif katkı sağladığını vurgulayarak, bölücü terör örgütüne verilen desteğin kesilmesini istedi. Ayrıca, Erdoğan çevre koruması, yerel yönetimler ve seçimler hakkında da konuştu.
Binlerce vatandaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programlarında bir araya gelmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan ayının tüm Türkiye'ye bereket, barış ve bolluk getirmesini temenni etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Mehmet Akif merhumun ruhunda, onun dizelerinde ete kemiğe bürünmüş ve milletimizin ortak milli hafızasına nakşedilmiş olan cesareti, kararlılığı, özgürlüğü, dayanışmayı, milli hassasiyetleri bünyesinde barındıran İstiklal...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel Büyükelçiler İftarı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları eleştirerek, İsrailli yöneticilerin soykırım gerçeğini saklamak yerine susuzluktan ve açlıktan ölen bebeklerin hesabını vermesi gerektiğini söyledi. Erdoğan ayrıca, Filistin meselesinin adil bir çözüme kavuşturulmadan bölgede ve dünyada kalıcı barışın mümkün olmadığını vurguladı.
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