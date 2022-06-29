Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Cumhurbaşkanı ödeneğinin artmasına imkan sağlayan madde çıkarıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Cumhurbaşkanı ödeneğinin artmasına imkan sağlayan madde çıkarıldı

29.06.2022 01:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum" sözleriyle TBMM'ye çağrıda bulunmuştu. Bunun üzerine, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2022 yılı ek bütçe teklifinden Cumhurbaşkanı ödeneğinin artmasına imkan sağlayan madde çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı ödeneğine zam yapılmasına ilişkin muhalefet cephesinde gelen eleştirilere resti çekmişti. Erdoğan, TBMM'ye çağrıda bulunarak "Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum" demişti.

ERDOĞAN'IN TALEBİ ÜZERİNE MADDE ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi doğrultusunda Cumhurbaşkanı ödeneğinde artışa imkan sağlayan "Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına" ilişkin ifade, 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı. Kabul edilen önergeye göre, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan "01.08-Cumhurbaşkanı Ödeneği" ekonomik kodlu tertip hariç olmak üzere merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan "01-Personel Giderleri" ile "02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri" ekonomik kodlarını içeren tertiplere başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında ödenek eklenecek. Buna bağlı olarak maddeye bağlı cetvelde yer alan tutarlar da değiştirilecek.

CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİNDE ARTIŞ OLMAYACAK

Önergeyle cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 oranında artırılmasını düzenleyen ifadenin madde metninden çıkarılması ve Cumhurbaşkanlığı ödeneğinde artış yapılmaması amaçlanıyor.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TBMM'den, ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TBMM'den, ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını...
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Cumhurbaşkanı ödeneğinin artmasına imkan sağlayan madde çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Cumhurbaşkanı ödeneğinin artmasına imkan sağlayan madde çıkarıldı - Son Dakika
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