Adana'da her gün 100 bin aracın geçiş yapmasına imkan sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, düzenlenen törenle hizmete girdi. Türkiye'nin 4. en uzun köprüsünün açılışına Cumhurbaşkanı canlı bağlantı ile katıldı.
Erdoğan konuşmasının bir bölümünde " Allah'ına gurban Adana derken, şehrimizin işte bu ortak hayalini haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu sözler sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'ye dönen Erdoğan, "Bayılıyorlar Allah'ına gurban deyince" dedi ve güldü.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantı esnasında 'Allah'ına gurban Adana' dedi, ardından Bahçeliye böyle seslendi: Bayılıyorlar buna - Son Dakika