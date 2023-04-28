Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantı esnasında "Allah'ına gurban Adana" dedi, ardından Bahçeliye böyle seslendi: Bayılıyorlar buna

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Adana'da her gün 100 bin aracın geçiş yapmasına imkan sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, düzenlenen törenle hizmete girdi. Türkiye'nin 4. en uzun köprüsünün açılışına Cumhurbaşkanı canlı bağlantı ile katıldı.

"ALLAH'INA GURBAN ADANA"

Erdoğan konuşmasının bir bölümünde " Allah'ına gurban Adana derken, şehrimizin işte bu ortak hayalini haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAYILIYORLAR BUNA"

Bu sözler sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'ye dönen Erdoğan, "Bayılıyorlar Allah'ına gurban deyince" dedi ve güldü.