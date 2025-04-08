Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP de büyük bir yolsuzluk olduğunun farkındadır. Kamuoyuna yansıyanın buzdağının görünen kısmı olduğunu onlar da çok iyi biliyor"

-"Bugüne kadar küresel Siyonist lobi karşısında diklenmeden nasıl dik durduysak budan sonra da eğilmeden bükülmeden hakkı haykıracağız"

-"Bayram sevincimizi gölgeleyen en büyük üzüntü Gazze'ye yönelik saldırılardır. Gazze halkı bir bayramı daha bombalar altında geçirdi. Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'li masum çocuklar, kadınlar, siviller hunharca katledildi. Ambulanslara bile kurşun sıkan, savaş suçu işleyen haydutluğa şahit olduk"

-"İmkanları zorlayarak mazlumlar için girişimlerde bulunduk. Liderlerle yaptığımız telefon görüşmelerde Gazze'deki insanlık dışı durumu ele aldık"

-" Antalya'daki diplomasi forumunda da Gazze'deki soykırımı görüşüp 'daha fazla neler yapabiliriz' sorusuna cevap arayacağız"

-"Biz oradaki kardeşlerimize sırtımızı hiçbir zaman dönmeyiz. Hakkı savunma noktasında kimse bize sınır çizemez"

-"Yayılmacı heveslerin kimseye fayda sağlamayacağına inanıyoruz. Kendi ülkemizde nasıl huzur istiyorsak Suriye'de Gazze'de de Lübnan'da da Libya'da da huzur istiyoruz"

-"Ramazan boyunca bir taraftan iç dünyamızda bir yolculuğa çıkarken diğer taraftan siyasi polemiklerden uzak durmaya hassasiyet gösterdik"

-"Ana muhalefetin çiğ söylemlerine kulak asmadık. Küstahlıklarını ya sabır deyip duymazdan görmezden geldik. Bunu da Ramazan'ın manevi atmosferine hürmeten yaptık. Biz büyüklük sergiledikçe onlar seviyeyi daha da düşürdü. Biz sabrettikçe onlar hakaretin dozunu biraz daha artırdı"

-"Siyasette düşman yoktur, rakip vardır. Siyaset medeniyetin simgesidir, olgunlaşmanın göstergesidir. Kavga, gerilim, siyasetin değil barbarlığın ilkelliğin sembolüdür. Siyasette şiddete, yakıp yıkmaya özellikle de küfre yer yoktur, olamaz"

-"Kim siyasette meşru yollar açıkken sokağı adres gösteriyorsa kendini inkar ediyordur. CHP'nin içinde bulunduğu durum budur. CHP marjinal bir örgüt gibi hareket etmekte. Türkiye son 3 haftada CHP'nin faşizan yüzünü bir kez daha gördü"

-"Linç listelerinde hedef gösterilen yerli milli işletmelere ana muhalefetin marjinal örgütler tarafından taciz ve tehdit edilmiştir"

-"CHP Genel Başkanı sorumlu davranmak, yargının görevini yapmasına yardımcı olmak yerine yolsuzluk soruşturmasını engelleme yoluna gitti"

-"MASAK gibi devlet kurumlarına iftira atarak, yargı mensuplarına parmak sallayıp, İstanbul'a çöreklenen suç örgütlerinin üstünü örtmeye çalıştı"

-"Yaşananlar milletin malına mülküne çöken yankesicilerin adalete hesap vermesinden ibarettir"

-"İstanbul'un nasıl talan edildiğini, kimlerin bundan nemalandığını CHP yönetimi bal gibi biliyor. Suç örgütünün kimleri haraca, kimleri maaşa bağladığını CHP çok iyi biliyor"

-"Paniklemelerinin arkasındaki esas sebep budur. Suç bastırmalarının nedeni budur. Bunun adı milletin aklıyla irfanıyla alay etmektir"

-"CHP Genel Başkanına şunu söylemek istiyorum; korkunun paniğin, telaşın ecele faydası yoktur"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.