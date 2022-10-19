Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "Madem kendine güveniyorsun, seçimde çık karşıma" çağrısında bulundu. - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "Madem kendine güveniyorsun, seçimde çık karşıma" çağrısında bulundu.

19.10.2022 13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "Madem kendine güveniyorsun, seçimde çık karşıma" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "Madem kendine güveniyorsun, seçimde çık karşıma" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "Madem kendine güveniyorsun, seçimde çık karşıma" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Erdoğan'ın 'Yüreğin varsa karşıma çık' çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım Erdoğan'ın 'Yüreğin varsa karşıma çık' çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasıyla ilgili net konuştu: İhmali görünen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağından milletimiz emin olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasıyla ilgili net konuştu: İhmali görünen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağından milletimiz emin olsun Donald Trump'ın 2 yıl önceki röportajının kayıtları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi Donald Trump'ın 2 yıl önceki röportajının kayıtları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 'Madem kendine güveniyorsun, seçimde çık karşıma' çağrısında bulundu. - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü katıldığı temel atma töreninde kriz! Davetlilerin üzerine harç sıçradı
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Müzakereler için her türlü katkıya hazırız
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 20:00:48. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "Madem kendine güveniyorsun, seçimde çık karşıma" çağrısında bulundu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement