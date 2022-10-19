Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "Madem kendine güveniyorsun, seçimde çık karşıma" çağrısında bulundu.
Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 'Madem kendine güveniyorsun, seçimde çık karşıma' çağrısında bulundu. - Son Dakika
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