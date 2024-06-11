Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e iadeiziyarette bulunacak

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'e iadeiziyarette bulunacak.

CHP Genel Merkezinde gerçekleşecek görüşme saat 16.00'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezine yaptığı ilk ziyaret olacak. Erdoğan en son 2006 yılında CHP'nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmuştu. - ANKARA