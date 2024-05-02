Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'i kabul etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da hazır bulundu. Özel, çıkışta teşekkür ederek açıklamalarda bulunmadı.

CHP Genel Başkanı Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirmek için kurmayları ile bir araya gelmek üzere CHP Genel Merkezine gittiği öğrenildi. - ANKARA