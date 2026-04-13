Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı yolsuzluk, rüşvet, irtikap, taciz skandallarıyla meşgul olsun - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı yolsuzluk, rüşvet, irtikap, taciz skandallarıyla meşgul olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı yolsuzluk, rüşvet, irtikap, taciz skandallarıyla meşgul olsun
13.04.2026 20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı yolsuzluk, rüşvet, irtikap, taciz skandallarıyla meşgul olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa, bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikap, taciz skandallarıyla meşgul olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin tepki gösterdi.

“CHP GENEL BAŞKANI YOLSUZLUK, RÜŞVET, İRTİKAP, TACİZ SKANDALLARIYLA MEŞGUL OLSUN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa, bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikap, taciz skandallarıyla meşgul olsun. İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde 'yolsuzluklardan arınma başkanlığı' kursun. Böylece hem selefi Kılıçdaroğlu'nun arınma tavsiyesine uymuş hem de vatandaşa bir hizmet etmiş olur. Ama ne yazık ki bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin güdümünden bir türlü çıkamıyor, bir türlü kurtulamıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse 'Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyiz' diye övünen CHP'nin mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı yolsuzluk, rüşvet, irtikap, taciz skandallarıyla meşgul olsun
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı yolsuzluk, rüşvet, irtikap, taciz skandallarıyla meşgul olsun - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 20:58:09.
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı yolsuzluk, rüşvet, irtikap, taciz skandallarıyla meşgul olsun - Son Dakika
Advertisement
