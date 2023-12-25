Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP\'nin terör örgütüyle iş birliği ruhen bir ortaklığa dönüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin terör örgütünün uzantısıyla yaptığı iş birliği artık çıkar ilişkisini geçerek ruhen bir ortaklığa dönüştü"

"Atatürk'ün partisiyiz diyen CHP utanmadan sıkılmadan bölücü örgüt uzantılarının yanında konumlanıyor"

"İçine düştüğü sefalet karşısında milletten çıkıp özür dilemek yerine bir de sağa sola saldırarak suçlarını bastırmaya çalışıyorlar"

"Terörü adıyla sanıyla kınayamamanın adı hassasiyet değil korkaklıktır"

"Daha düne kadar ağızlarını doldura doldura Hamas'a terör örgütü iftirası atanların bugün bölücü terör örgütü PKK'nın adını zikretmemeleri için kırk dereden su getirmeleri sadece korkaklığın teslimiyetin değil, kurnazlığın da daniskasıdır"

"Biz sizin kapkara sicilinizi televizyon ekranlarına PYD'nin avukatlığı yapmanızdan çok iyi biliyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO Congresium'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atatürk'ün partisiyiz diyen CHP utanmadan sıkılmadan bölücü örgüt uzantılarının yanında konumlanıyor. İçine düştüğü sefalet karşısında milletten çıkıp özür dilemek yerine bir de sağa sola saldırarak suçlarını bastırmaya çalışıyorlar. Terörü adıyla sanıyla kınayamamanın adı hassasiyet değil korkaklıktır. Daha düne kadar ağızlarını doldura doldura Hamas'a terör örgütü iftirası atanların bugün bölücü terör örgütü PKK'nın adını zikretmemeleri için kırk dereden su getirmeleri sadece korkaklığın teslimiyetin değil, kurnazlığın da daniskasıdır. Biz sizin kapkara sicilinizi televizyon ekranlarına PYD'nin avukatlığı yapmanızdan çok iyi biliyoruz. CHP'nin terör örgütünün uzantısıyla yaptığı iş birliği artık çıkar ilişkisini geçerek ruhen bir ortaklığa dönüştü.