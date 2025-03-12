Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP yönetimi artık Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir" (3) - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP yönetimi artık Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir" (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle Alevi canlarımız konusunda kullandıkları çirkin, ayrımcı ve zehirli dili terk etmeye çağırıyorum.

12.03.2025 14:12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle Alevi canlarımız konusunda kullandıkları çirkin, ayrımcı ve zehirli dili terk etmeye çağırıyorum. CHP yönetimi artık Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP yönetimini sorumlu siyaset yapmaya davet ettiklerini söyleyerek, "Özellikle Alevi canlarımız konusunda kullandıkları çirkin, ayrımcı ve zehirli dili terk etmeye çağırıyorum. CHP yönetimi artık Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir. Kullanılan dil bu ülkeye geçmişte çok acı bedeller ödetmiş, son derece sorumsuz, son derece tehlikeli bir dildir. Türkiye'nin birliğini, dirliğini, bütünlüğünü, huzur ve güvenliğini korumak hepimizin görevidir. Millete karşı ortak mesuliyetidir. Muhalefette olmanız bu gerçeği değişmez, değiştirmemelidir. Bir diğer husus ise şudur değerli kardeşlerim; bu ülkede Kürt de Alevi de, muhafazakar da demokrat da en şedid baskıyı CHP'den görmüştür. CHP yönetimi Alevi vatandaşlarımızı istismar edeceğine, kışkırtacağına önce çıksın onlara yaptıkları zulümden dolayı nedamet getirsin" şeklinde konuştu.

"Her kim üç beş emperyalizmin gazlamasıyla bu milletin kardeşliğine kast ederse karşısında bizi bulur"

Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yürüttükleri çalışmalarda ülkenin 40 yıllık sorununu çözerken istismara müsait yeni fay hatları oluşturmanın emperyalizme uşaklık etmek olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Her kim üç beş emperyalizmin gazlamasıyla bu milletin kardeşliğine kast ederse karşısında bizi bulur, devletimizi bulur, 85 milyonu bulur. Çünkü biz bu tezgahı son 22 yıl boyunca defalarca gördük. Biz bu kirli oyunu daha öncesinde 27 Mayıs'ta, 12 Mart muhtırasında, 12 Eylül darbesinde, 28 Şubat postmodern darbesinde, bunlara giden kanlı ve alçak yollarda gördük. Biz bu tarz söylemleri demokrasimize ve ekonomimize yönelik müdahale girişimlerinde, Türkiye'yi istikrarsızlık bataklığına sürüklemeyi amaç edinen envai çeşit tuzakta gördük. Bu mülevves senaryoyu daha önce Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gazi Mahallesi'nde ve başka yerlerde gördük. Buradan aynı hevesler peşinde koşanlara şunu bir kez daha söylüyorum; artık başaramayacaksınız. Kardeşliğimize halel getiremeyeceksiniz. Bizi Türkiye Yüzyılı hedefimizden alıkoyamayacaksınız. Ülkemizin iç dinamiklerini kaşıyarak bu milleti tekrar kendi iç gündemine hapsedemeyeceksiniz. Allah'ın izniyle bu sefer Türkiye'yi küresel demokrasi ve kalkınma yarışının dışına atamayacaksınız."

"Aile toplumun temeli olma yanında, ülkeyi de ayakta tutan en önemli sütundur"

Erdoğan, dünyanın globalleşmeyle beraber devasa bir köye döndüğünü ve neoliberal kültürün olumsuz etkilerine daha fazla maruz kaldığını ifade etti. Küresel kültürün hedefe koyduğu kurumların en başında ise aile ve ailevi değerlerin geldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim anlayışımızda aile ülkenin de, milletin de nüvesidir, çekirdeğidir, istikbalinin güvencesidir. Ailenin olmadığı, ailenin parçalandığı, aile değerlerinin hırpalandığı bir toplumun geleceğine güvenle, umutla bakması da mümkün değildir. Aile insanın ilk okuludur. İnsan dediğimiz eşref-i mahlukat hoşgörüyü, saygıyı, sevgiyi ailede öğrenir. Dürüstlüğü, çalışkanlığı, vatanseverliği ailede öğrenir. Farklılıklara müsamaha göstermeyi, sabrı, dayanışmayı, hamiyetperverliği ailede öğrenir. Başkasının hakkını gözetmeyi, harama el uzatmamayı ailede öğrenir. Bu yönüyle aile toplumun temeli olma yanında ülkeyi de ayakta tutan en önemli sütundur. Allah korusun aile hasar görürse sırasıyla birey, toplum, ülke ve insanlık bozulur" diye konuştu.

Aile değerlerini dışlayan, aileyi düşmanlaştıran, aileyi geri plana iten hiçbir bireysel gelişimin başarı şansının olmadığının altını çizen Erdoğan, "Geçenlerde CHP'nin yandaşları Taksim Meydanı'nda çıkmışlar, orada siyah torbalara aile ismini koymak suretiyle güya onu çöpe atıyorlar. E sizin hayatınız zaten böyle geldi, böyle gidiyor. Bunun için de bir işe yaramıyorsunuz ve yaramayacaksınız da. Aile bizim her şeyimiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP yönetimi artık Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir' (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP yönetimi artık Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir" (3) - Son Dakika
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