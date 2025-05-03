Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet Yerleşkesi Projemiz, Kuzey Kıbrıs'ın gurur kaynaklarından biridir, haksızlık karşısında bir devletin var olma...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlam Devlet, Saygın Gelecek şiarıyla bu topraklara kazandırdığımız muazzam eserlerin açılışını gerçekleştirdik. Cumhuriyet Yerleşkesi Projemiz, Kuzey Kıbrıs'ın gurur kaynaklarından biridir. Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Bugün Akdeniz'in incisi, direnişin kalesi, vatan sevdasının ebedi ocağı, Mehmetçik ve Mücahitlerin destan yazdığı topraklarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydik. Sağlam Devlet, Saygın Gelecek şiarıyla bu topraklara kazandırdığımız muazzam eserlerin açılışını gerçekleştirdik. Cumhuriyet Yerleşkesi Projemiz, Kuzey Kıbrıs'ın gurur kaynaklarından biridir. Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ımızın kader ortaklığının bir göstergesidir" dedi.

Erdoğan açıklamasında, "Cumhurbaşkanlığı binamız modern mimarisiyle devletimizin vakarını, Meclis binamız ise ihtişamıyla Kıbrıs Türk halkının demokrasi sevdasını temsil etmektedir. Kıbrıs Türk halkının adaletsizliğe karşı mücadelesinin en büyük mükafatı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin gücüne ve itibarına yaraşır bu yerleşkenin hayırlı olmasını diliyorum. Kıbrıs Türk halkıyla kardeşliğimizin en yeni simgesi olan bu eserlerin hayata geçirilmesine katkıda bulunan tüm emek sahiplerine kalpten teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Yerleşkesi Projemizin açılışını yaptığımız bu eser şölenine, bu tarihi ana tanıklık eden kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dört bir yanındaki kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA