Erdoğan\'dan Müzeler Günü mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, '18 Mayıs Müzeler Günü' nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "18 Mayıs Müzeler Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyor; milletimizin her bir ferdini, bilhassa Müzekart GNS ile müzelere erişimini ücretsiz hale getirdiğimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi eşsiz kültürel hazinelerimizi keşfetmeye çağırıyorum" dedi.