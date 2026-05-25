Erdoğan'dan Afrika Günü ve Afrika Birliği kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ile Afrika Birliğinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Mayıs Afrika Günü ile Afrika Birliğinin kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor, güçlü tarihi ve beşeri bağlara sahip olduğumuz Afrika Kıtası'nın dört bir yanındaki tüm dostlarımıza, tüm Afrikalı kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum." ifadelerini kullandı.