Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' mesajı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan \'\'Anneler Günü\'\' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü ile ilgili yaptığı paylaşımda, ''Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize Rabb'imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum'' ifadelerini kullandı.

11.05.2025 12:12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü ile ilgili sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize Rabb'imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Sevgili anneciğim başta olmak üzere darıdünyadan darıukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum." dedi.

ŞEHİT ANNELERİNİ VE GAZZELİ ANNELİ ANDI

Erdoğan paylaşımın devamında şu ifadeleri kullandı:

Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için, milletimizin istiklal ve istikbali için canını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü'nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum. Şüheda emaneti olan bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini saygıyla selamlıyor, hepsinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Aynı şekilde, Filistin'de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum.

EŞİ VE KIZLARINA AYRI PARANTEZ AÇTI

Kıymetli eşim ve sevgili kızlarımın da Anneler Günü'nü canıgönülden kutluyor; kendilerine sabırları, fedakârlıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum. Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü, Anneler Günü'nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabb'im bizlere nasip eylesin."

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sk 06:
    yalan dolan Recep 46 18 Yanıtla
  • Elisa21:
    ULU ÖNDER REİS İ CUMHUR ERDOĞAN İ DÜNYA YA GETİREN TENZİLE ANNEMİZE RAHMET DİLİYORUM NUR İÇİNDE UYUSUN 17 31 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    25 yıldır ne kulakları çınladı bu teyzenin yaaaa 24 15 Yanıtla
  • sus ceo:
    Allah'ım, tüm annelerin evlatlarını yetiştirirken vicdanlı olmayı, haram yememeyi, adaletli olmayı öğretmeleri temennisiyle tüm annelerin günü kutlu olsun. 31 2 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah Tenzihe annenin 14 18 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Rabbim tez zamanda kavuştursun İnşaAllah. 22 10 Yanıtla
  • Yağız KORKMAZ:
    Rabbimiz bizlere Annelerin kıymetinin bilineceği günler göstersin inşallah. Allah c.c "kullarımın kazanması gereken 1.rıza benim rızam, sonra anne ve babalarının rızasıdır" buyuruyor. 26 2 Yanıtla
  • Osman Karaduman:
    Sen önce pazarlarda bankamatiklerde sürünen annelerin hakkını öde masal anlatma bu annelerin ahı senide bulacak emin ol Allah yücedir hakkaniyetlidir en iyisini o bilir 14 7 Yanıtla
  • Kayra D723:
    Kendini bilmez troller Cumhurbaşkanımızın annesine küfür bile etti demek kendi annelerinede küfürü normal gören troler kendini çok iyi bilir 7 13 Yanıtla
  • İshak Klein:
    pislik.. 0 0 Yanıtla
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