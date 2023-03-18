Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Muş'a imza tepkisi: O ne biçim imza, değiştir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Muş'a imza tepkisi: O ne biçim imza, değiştir

18.03.2023 11:30

Beştepe'de düzenlenen toplantıda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını beğenmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir" demesi dikkat çekti. Mikrofonu açık olan Erdoğan'ın bu sözlerini salondaki herkes duydu.

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını beğenmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofonu açıkken söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

"O NE BİÇİM İMZA YA"

Önüne gelen belgeyi imzalayan Bakan Muş'a takılan Erdoğan'ın "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir" dediği duyuldu. Erdoğan'ın bu çıkışı karşısında Bakan Muş'un da şaşkınlığı dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Muş'un imzasını beğenmedi: O ne biçim imza, değiştir

Sosyal medyada Bakan Muş'un imzasına dair paylaşımlar yapıldı. Bakan Muş, AK Parti grup başkan vekiliyken imzası bu şekildeydi.

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