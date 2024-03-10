Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan İmamoğlu\'na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor

Politika

Günde 1 milyon yolcuya hizmet edecek hat sayesinde Bağcılar'dan Bakırköy Sahili'ne ulaşım 13,5 dakika sürecek; bir saatte tek yönde 70 bin yolcu seyahat edebilecek. Hattaki ilk sürüşü vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, metrodan indikten sonra hattın açılışını gerçekleştirmek üzere tören alanına geçerek vatandaşa hitap etti. Erdoğan, İBB yönetimine, "Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul… 5 yıl bitti, 5 yıl… Büyükşehir belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir Bey'in yaptıklarına sahip çıkıyor. Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Metronun adımı atılıyor, geliyor ona dolgu yapıyor…" sözleriyle yüklendi.

"BİZİM YAPTIKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle; "İstanbul'un giderek ağırlaşan trafik ve ulaşım sorununu hafifletmeyi görev addediyoruz. Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul. 5 yıl bitti, 5 yıl. Büyükşehir belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir beyin yaptıklarına sahip çıkıyor. Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Veyahut da metronun adımı atılıyor geliyor ona dolgu yapıyor. Sen busun ya. Yaptığın bir şey yok. Dürüst ol dürüst. Fakat 31 Mart akşamı ben inanıyorum ki İstanbullu kardeşlerim bu yalana, dolana, talana prim vermeyecek, yolun açık olsun diyecek. Bu duvarlardaki tam ileri diyor ya, şimdi ona tam ileri yolun açık oldun demek lazım. Yeni metro hatlarını tek tek hayata biz geçiririz. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Bakırköy-Kirazlı metro hattı bu çabalarımızın en son örneği. Hattımız metrobüs, deniz otobüsleri ile entegre olacak. Şu anki belediye acaba kaç tane metro yaptı. Yapmaz yapamaz da. Sadece yalan. Metrobüsü İstanbul'a kazandıran AK Parti belediyeciliği. Bütün metro hatlarını yapan yine bizim belediyelerimiz. Kadir bey ile devam eden ve ondan sonra devam eden Mevlüt bey ile devam eden süreç. Bizden sonra hiçbir şey yok. Bu metro ile İstanbul'un hayatı daha da kolaylaşacak. Çam ve Sakura hastanesinin yolunu yapmadı. O yolu biz yaptık. Ya ne işe yarıyorsun, şunu da ben yaptım de.

"2019'DAN SONRA İSTANBUL'U KADERİNE TERK ETMEDİK"

CHP'nin güdümündeki ideolojik çevrelerin her türlü engelleme çabalarına rağmen bu yatırımları şehrimize kazandırdık. İstanbul'a karşı mesuliyetimizin bilinciyle 2019'dan sonra da İstanbul'u kaderine terk etmedik. Ulaştırma Bakanlığımız vasıtasıyla metro hatları başta olmak üzere raylı sistem projelerin devamını sağladık.

"31 MART İSTANBUL İÇİN KADER SEÇİMİ"

CHP'nin takoz siyasetine boyun eğip Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmasaydık bugün durum çok daha kötü olurdu. Bunlar ne diyorlardı gerek yok... E peki Niye kullanıyorsun? Kullanma. Fakat biz isteseler de istemeseler de insanoğluna hizmet için varız. Kardeşlerim İstanbul'u fetret devrinden kurtarmak için önümüzde tarihi bir fırsat var. 31 Mart seçimlerinin İstanbul için bir kader ve karar seçimi olduğu anlaşılıyor.

"İSTANBUL'UN SORUMLULUK SAHİBİ YÖNETİCİLERE İHTİYACI VAR"

İstanbul'un kendine nimet olarak bakanlardan ziyade emanet olarak bakan sorumluluk sahibi yöneticilere ihtiyacı var. Bu şehirde yaşayan İstanbullular olarak İstanbul'un acil meseleleri konusunda hepimizin aynı düşündüğüne inanıyorum. Nedir bunlar? Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de meydana gelen sarsıntı bize deprem gerçeğini tekrar hatırlattı. İstanbul'un bir an önce depreme hazırlanması gerekiyor. Kısa süre önce devreye aldığımız Yarısı Bizden kampanyası İstanbul'un depreme hazırlanmasına verdiğimiz önemin göstergesiydi. Şehrimizi depreme karşı daha dirençli hale getireceğiz. Bir diğer hemfikir olduğumuz konu trafiktir. Trafik meselesinin İstanbul'da nasıl çile haline geldiğini az önce ifade ettim. İstanbullu kardeşlerim her saat bu sorunla yüzleşiyor. Murat kardeşim şehrin ulaşım sorununun çözümüyle ilgili projeleri paylaştı.

Deniz ulaşım payını artıracağız. İstanbul'un iki yakasında iki büyük tünel yaparak ulaşımı rahatlatacağız. Trafiği bir sorun olmaktan önemli ölçüde çıkaracağız. Ramazan'ı Şerifi'nizi şimdiden tebrik ediyorum. Birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin"