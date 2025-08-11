Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Birleşmiş Milletler\'in 80\'inci Yıl Dönümüne Mesaj

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşunun 80'inci yıl dönümü mesajında, " Türkiye, Sayın Genel Sekterin liderliğinde başlatılan, Birleşmiş Milletler 80 girişimi de dahil, tüm reform çabalarına destek vermeye, Birleşmiş Milletler'in etkin, verimli ve mali bakımdan güçlü bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen faaliyetlerde aktif rol üstlenmekte kararlıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 80'inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik için video mesaj gönderdi. Erdoğan, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80'inci yıl dönümünü tebrik ederek, "Birleşmiş Milletler, kurulduğu 1945 yılından bu yana, temel hedefleri olan küresel barış ve güvenliğin sağlanması, uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi alanlarında önemli başarılara imza atmıştır. Birleşmiş Milletler'in kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Bunun için 80 yıl önce bu teşkilatın temellerini atan kurucuların sergilediği kararlılıkla, Birleşmiş Milletler'i uluslararası barışı, refahı, karşılıklı güven ve dayanışmayı yeniden tesis edebilecek şekilde güçlendirerek, geleceğe taşıyacak adımları atmalıyız. Türkiye, Sayın Genel Sekterin liderliğinde başlatılan, Birleşmiş Milletler 80 girişimi de dahil, tüm reform çabalarına destek vermeye, Birleşmiş Milletler'in etkin, verimli ve mali bakımdan güçlü bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen faaliyetlerde aktif rol üstlenmekte kararlıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformunu esas alan 'Dünya 5'ten büyüktür' şiarımızı yinelemek suretiyle 'Daha adil bir dünya mümkün' diyoruz. Bu noktada üye ülkeleri, Birleşmiş Milletleri tekrar insanlığın umudu haline getirecek adımları ivedilikle atmaya davet ediyorum. Birleşmiş Milletler'in 80'inci kuruluş yıldönümünün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerken sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.