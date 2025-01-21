Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Bolu\'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

21.01.2025 12:17  Güncelleme: 12:18
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda, "Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhal başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu'muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı - Son Dakika

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