AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın desteğini belirtti

Politika

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında 'Sen seçimi al gerisi bende' dediğini belirterek desteğini esirgemediğini ifade etti.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Karabük Gençlik Buluşması'nda Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu. 100. Yıl Mahallesinde düzenlenen programda Çetinkaya'ya gençlerin desteği göz doldurdu.

Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Çetinkaya siyasete başlama süreci ile ilgili şunları söyledi:

"Gençliğimizde birçok sivil toplum kuruluşlarında görevler aldık. Bunlardan bir tanesi de Ayasofya'nın 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' mitingleriydi. Bunların rutin katılımlar yaptık. İnsanlık için, gençlik için, kadınlarımız için yine mazlum coğrafyalar için. Misyon ve çıkışımız aslına baktığımızda STK'cılıktır. Tabii İstanbul'daki eğitim hayatımız bittiğimizde de şehrimize döndük. Bir bilgi birik deneyim bunlar oluştu. AK gençlikte bir siyasete o zaman gençlik kolu il başkanlığı olarak başladık. Akabinde tabii siyasette de genel olarak hayatta da istikrar önemli. İstikrarlı bir şekilde, hiçbir şekilde insani değer ve yargılarının dışına çıkmadan, insanı eşrefi mahlukat kılan sıfatlardan çıkmadan 12 yıldır AK Parti'de siyasetimize dolu dizgin istikrarlı bir şekilde devam ettik."

Karabük'te aday adaylık sürecinin birlik, beraberlik içerisinde geçtiğini belirten Çetinkaya, "Sağ olsun tüm adaylarımız da en az benim kadar değerli. Bu görev bize nasip oldu. Burada da biz de bir misyon yüklendik. Bu misyonun da farkındayız. Şehrimiz baktığımızda Batı Karadeniz'in en güçlü vilayetlerinden. Türkiye'yi kurmuş bir vilayet. Türkiye'yi çelik ağlarla örmüş bir vilayet. Bugün Türkiye'deki milli anlamda önem arz eden bir kent ama tabii gençlerimizi takdir eder ki bu güçlü yapısı, bu toplumun güçlü yapısını yerel vizyon anlamında da yansıtamayan da bir kent" dedi.

Çetinkaya, aday olarak açıklandığı ilk an için, "O zaman çok hastaydım ve şu var insan canının derdine düşüyor diyorlar ya öyle bir durum oldu. Cumhurbaşkanımız ismimizi açıklayacak ama ateş 39, öksürük var. O gün için. O heyecan aslında biraz kaçırdık gibi oldu orada ama şunu söyleyeyim. Sonrasında şehrimize geldiğimizde o asıl Karabük'te hissettiklerimiz çok önemliydi. Yani liderimizle 12 yıldır biz birçok platformda yan yana geldik. Sağ olsun bizi birçok konularda değerlendirdi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık tanıtım toplantısında kendisiyle yaptığı görüşmeyle ilgili bilgi veren Çetinkaya, "Cumhurbaşkanımız 'Sen seçimi al gerisi bende. Şehri inşa ve imar etmek de benden ama gönülleri ihya etmek senden' dedi. Bu noktada liderimiz sağ olsun bizi de takip ediyor. İletişim halindeyiz kendisiyle. Projelerimizi teyitliyoruz. Bakanlarımızı yönlendirme noktasında destek alıyoruz. Burada aslında baktığımızda bir 1994 seçiminin bir minyatürü şu anda yaşıyoruz" diye konuştu.

Çetinkaya, Nehir Park, Gar Park, Millet Bahçesi ve konut projelerinden bahsederek Karabüklülerin modern ve sosyal bir hayat yaşamasını tesis etmek istediklerini söyledi. - KARABÜK