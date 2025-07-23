Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan CHP lideri Özel\'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
23.07.2025 20:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan CHP lideri Özel\'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
Haber Videosu

Baklava kutusunda rüşvet aldığı görüntülenen Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ile ilgili, "O baklavacıyı bir ay boyunca eğitmişler. Elimizde 32 saatlik görüntü var." diyen CHP lideri Özel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti. Erdoğan, "Bunun adı siyaset değil çamur at izi kalsın pişkinliğidir. Madem elinde video kaydı var sağda solda konuşacağına versene mahkemeye." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E MANAVGAT TEPKİSİ

Baklava kutusunda rüşvet aldığı görüntülenen Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ile ilgili, "Polis onu bir ay önce çevirmede yüzde 99.9 uyuşturucu ile yakalamış. O baklavacıyı bir ay boyunca eğitmişler. Elimizde 32 saatlik görüntü var." iddiasında bulunan Özel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti.

"RÜŞVET REZALETİNİ AKLAMAK İÇİN KUMPAS YALANINA SARILIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bu vatan için, bu millet için toplumun esenliği, emniyeti için nasıl yüksek bir vazife bilinciyle mücadele ettiğinizin en yakın şahidiyim. Hal böyleyken hırsı aklını esir almış kimi siyasilerin polisimizi mesnetsiz iddialarla rencide ettiklerini görüyoruz. Çıkmışlar polisin suçüstü yaptığı rüşvet rezaletini aklamak için kumpas yalanına sarılıyorlar. Elimizde şu kadar saatlik video kaydı var diyorlar. Rüşvetin peşine düşen hakim, savcılarımızı da töhmet altında bırakıyorlar. Bünyelerine sarmış yolsuzluk virüsünü temizlemek yerine bu milletin tertemiz evlatlarının şerefiyle oynuyorlar.

"MADEM ELİNDE VİDEO KAYDI VAR, VERSENE MAHKEMEYE"

Bunun adı siyaset değil çamur at izi kalsın pişkinliğidir. Madem elinde video kaydı var sağda solda konuşacağına versene mahkemeye. Ortada size karşı kumpas varsa toplarsın delillerini gidersin mahkemeye kumpasçılardan bunun hesabını sorarsın. Söylediklerini ispat edemiyorsan müfteri olarak anılmaktan kurtaramazsın. Rüşvetçileri adaletten kaçırmak için hiç kimse polise, yargı mensuplarına iftira edemez, hedef gösteremez. Biz buna izin vermeyiz. Bu kirli siyaset anlayışını reddediyoruz. Herkesi özellikle ana muhalefeti yargı camiasına karşı özenli bir dil kullanmaya davet ediyorum."

Mehmet Engin, Manavgat, Politika, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Apple User:
    veremez çünkü çaldilar kendileride biliyo 75 61 Yanıtla
  • Erdal küpeli:
    mahkeme var mı? 76 52 Yanıtla
    w1w2w3w4:
    g..... n sıkıştığında bulduğunuz yere mahkeme diyorşar 0 0
  • TAHSİN KORKMAZ:
    mahkemi nerde. 75 49 Yanıtla
  • Sk 06:
    dönme dolap Recep taklacı verse ne olacak yıllarca verdiler akİT lan engelledi 57 43 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    reis şu sirk maymunu muhatab alma 39 35 Yanıtla
    K.540054s:
    Hadi lan ordan 8 3
    199715:
    En çok o takip ediyor zaten... Yandaşım haberi yokken onjn sayesinde video görüntüleri olduğunu öğreniuorlar.... 0 0
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