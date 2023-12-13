 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak, bu değerlerimize sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Hanuka Bayramı mesajı Açıklaması
13.12.2023 - 18:28,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak, bu değerlerimize sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Musevilik inancına mensup tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Dil, inanç ve ırk temelinde her türlü ayrımcılığı reddeden hoşgörü anlayışının, köklü tarih ve medeniyetin bıraktığı en değerli miraslardan biri olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak, bu değerlerimize sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşamaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devletimizin güvencesi altında olmayı sürdürecektir. Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


18:18
Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49
Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23
Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34
HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı

Son Dakika
18:18 Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49 Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23 Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40 Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34 HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
16:03 İngiltere'de bir ilkokulda, bulaşıcı ve ölümcül difteri hastalığı tespit edildi
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 18:43:01. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement