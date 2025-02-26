Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı paylaşımı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Hocalı Katliamı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 33. yıl dönümüyle ilgili mesajında, "İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.

26.02.2025 12:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 33. yıl dönümüyle ilgili mesajında, "İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 33. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı paylaşımı - Son Dakika

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