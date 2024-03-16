Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum\'da Büyük Yatırımların Müjdesini Verdi

31 Mart Yerel seçimleri öncesi Erzurum'da vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun ilgi ile karşılandı. Havaalanından mitingin yapılacağı alana kadar karanfillerle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingde Erzurum'a büyük yatırımların yapılacağının müjdesini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi öncesi Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül birer konuşma yaptılar. Cumhur ittifakının ilelebet birlik beraberliğinin sürmesi temennisinde bulunan il başkanları Küçükoğlu ve Yurdagül, 31 Mart seçimlerinde Erzurum'da büyük zaferin coşkusunu yaşayacaklarını söylediler. Milli Eğitim Bakanı Tekin ise, Erzurum'un bir evladı olarak kendilerine her zaman destek olan hemşehrilerine teşekkür etti, 31 mart için destek istedi.
Sekmen; Ilıca'da hemen bugün kentsel dönüşümü başlatıyoruz
Erzurum mitinginde yaptıkları hizmetleri anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Sekmen, konuşmasının bir bölümünde özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarının devam edeceğinin altını çizdi. Ilıca'da yapımı düşünülen kentsel dönüşüm çalışmalarının da hemen başlatılacağını söyleyen Sekmen, "Cumhur İttifakı Belediye Başkanı olarak 10 yıllık görevimizin tamamında büyük ölçekli yatırımlar yaptık. Büyükşehir olarak önümüzdeki yıllarda da Erzurum insanının hak ettiği hizmetlerin çok daha fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi
Erzurum mitingindeki konuşmasında Aziziye'ye özel parantez açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziziye'de sekteye uğramış kentsel dönüşüm çalışmalarını tüm hızıyla devam ettireceğiz" sözleri ile Aziziye'de büyük bir dönüşümün yapılacağını müjdeledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Aziziye ilçesinde sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de desteğiyle Aziziye'de ve bilhassa Ilıca Mahallesi'nde büyük bir kentsel dönüşüm hamlesinin yapılacağına dikkat çeken Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, "Seçim gezilerimizde de her fırsatta kentsel dönüşümdeki eksikliklerin giderileceğine vurgu yapmıştık. Verdiğimiz sözlerin vaatte kalmayacağını, seçimden hemen sonra kollarımızı sıvayacağımızı her fırsatta vurguluyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımızın mitingdeki ifadelerini emir telakki ederek, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da tecrübe ve desteğiyle inşallah hemen çalışmalara başlayacağız. Allah nasip eder göreve gelirsek Ilıca'yı adeta şantiye alanına çevireceğiz. 4 binden fazla TOKİ konutunu teslim eden iktidarımız eksiklikleri giderecek kudrete de sahiptir. Ilıca'daki değişim ve dönüşüm daha şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olsun." diye konuştu. - ERZURUM
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Büyük Yatırımların Müjdesini Verdi - Son Dakika
Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'ndeki iftar programında Türkler ve Almanlar bir araya geldi. Programa sivil toplum kuruluşları, dernek temsilcileri, diğer dinlerin temsilcileri ve davetliler katıldı. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, ramazan ayının önemine vurgu yaparak, küresel topluma Gazze'deki savaşların sona erdirilmesi ve kriz bölgelerine yardım çağrısında bulundu.
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, mal varlığıyla ilgili eleştirilere Haber Global'de katıldığı canlı yayında cevap verdi. Altınok, mal varlığının kayıtlı olduğunu ve belediye başkanı olduktan sonra azaldığını belirtirken, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a Londra'dan ev aldığı iddiasını sordu. Altınok, Belediye Başkanı olmadan önceki ve şu anki mal varlığını açıklaması gerektiğini ifade etti.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Özel Çağsu Hastanesine giderek, şehit olan Mustafa Kuru'nun babası Sadettin Kuru'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Aslan, aileye desteklerini ifade ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhtarlarla bir araya geldi. İmamoğlu, muhtarlık makamının demokrasinin temeli olduğunu vurgulayarak, muhtarların vatandaşın dert ortağı, idarenin ise çözüm ortağı olduğunu belirtti. İmamoğlu ayrıca, Çekmeköy'de yapılan halk buluşmasında yeni metro hattının açılışını duyurdu ve Çerkezköy yerine Çekmeköy dediği için özür diledi.
CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, projelerini tanıttığı bir toplantı düzenledi.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin İscehisar İlçe Teşkilatının Belediye Düğün Salonu'nda düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki büyük davanın bayraktarlığını samimiyetle ve inançla yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Uysal, ülkenin daha büyük hizmetlere layık olduğunu düşündüklerini dile getirerek, demokrasi, hukuk, kalkınma ve gençlerimizin geleceğiyle ilgili hayalleri olduğunu belirtti.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kocaeli'nin Körfez ve Dilovası ilçelerinde düzenlenen halk buluşması etkinliklerine katıldı. Bakırhan, seçim çalışmaları kapsamında Körfez ilçesindeki seçim bürosunun açılışına katıldı ve Dilovası ilçesindeki halk buluşmasında partililerle bir araya geldi. Bakırhan, Dilovası'nda yaşayan halkın belediyeden yeterince hizmet almadığını savunarak, mevcut yönetimin yerini halkçı, toplumcu, çalışan dostu, emekli dostu, kadın ve gençlerin hizmetinde olanların alacağını söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AKP adayı Hakan Tütüncü'yü hedef aldı. Tütüncü'nün Kepez Belediye Başkanıyken deprem master planını hazırlamayan tek başkan olduğuna dikkati çeken Başkan Böcek, "Şimdi ‘Deprem master planı yapacağım’ diyor. Bu duruma Antalyalılar ‘Önce neredeydin’ demeyecek misiniz” diye sordu.
Sizin düşünceleriniz neler ?