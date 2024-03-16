Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Büyük Yatırımların Müjdesini Verdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Büyük Yatırımların Müjdesini Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum\'da Büyük Yatırımların Müjdesini Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel seçimleri öncesi Erzurum'da vatandaşlarla buluştu. Mitingde Erzurum'a büyük yatırımların yapılacağının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarının da devam edeceğini açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Ilıca'da kentsel dönüşümün hemen başlatılacağını belirtti.

16.03.2024 22:41  Güncelleme: 22:45
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31 Mart Yerel seçimleri öncesi Erzurum'da vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun ilgi ile karşılandı. Havaalanından mitingin yapılacağı alana kadar karanfillerle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingde Erzurum'a büyük yatırımların yapılacağının müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi öncesi Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül birer konuşma yaptılar. Cumhur ittifakının ilelebet birlik beraberliğinin sürmesi temennisinde bulunan il başkanları Küçükoğlu ve Yurdagül, 31 Mart seçimlerinde Erzurum'da büyük zaferin coşkusunu yaşayacaklarını söylediler. Milli Eğitim Bakanı Tekin ise, Erzurum'un bir evladı olarak kendilerine her zaman destek olan hemşehrilerine teşekkür etti, 31 mart için destek istedi.

Sekmen; Ilıca'da hemen bugün kentsel dönüşümü başlatıyoruz

Erzurum mitinginde yaptıkları hizmetleri anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Sekmen, konuşmasının bir bölümünde özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarının devam edeceğinin altını çizdi. Ilıca'da yapımı düşünülen kentsel dönüşüm çalışmalarının da hemen başlatılacağını söyleyen Sekmen, "Cumhur İttifakı Belediye Başkanı olarak 10 yıllık görevimizin tamamında büyük ölçekli yatırımlar yaptık. Büyükşehir olarak önümüzdeki yıllarda da Erzurum insanının hak ettiği hizmetlerin çok daha fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi

Erzurum mitingindeki konuşmasında Aziziye'ye özel parantez açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziziye'de sekteye uğramış kentsel dönüşüm çalışmalarını tüm hızıyla devam ettireceğiz" sözleri ile Aziziye'de büyük bir dönüşümün yapılacağını müjdeledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Aziziye ilçesinde sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de desteğiyle Aziziye'de ve bilhassa Ilıca Mahallesi'nde büyük bir kentsel dönüşüm hamlesinin yapılacağına dikkat çeken Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, "Seçim gezilerimizde de her fırsatta kentsel dönüşümdeki eksikliklerin giderileceğine vurgu yapmıştık. Verdiğimiz sözlerin vaatte kalmayacağını, seçimden hemen sonra kollarımızı sıvayacağımızı her fırsatta vurguluyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımızın mitingdeki ifadelerini emir telakki ederek, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da tecrübe ve desteğiyle inşallah hemen çalışmalara başlayacağız. Allah nasip eder göreve gelirsek Ilıca'yı adeta şantiye alanına çevireceğiz. 4 binden fazla TOKİ konutunu teslim eden iktidarımız eksiklikleri giderecek kudrete de sahiptir. Ilıca'daki değişim ve dönüşüm daha şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olsun." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Büyük Yatırımların Müjdesini Verdi - Son Dakika

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