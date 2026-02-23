Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği mesajı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği mesajı

23.02.2026 18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan kabine değişikliğine ilişkin "Geçen hafta kabinemizde küçük çaplı revizyon gerçekleştirdik. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında arkadaşlarımız devir teslimlerini yaptılar. Adalet Bakanlığı görevini deruhte eden Akın Gürlek kardeşimiz ile İçişleri Bakanlığı görevini yürütecek Mustafa Çiftçi kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum. Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerimize fedakârlıklarından ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Gündeme ilişkin konulara değinen Erdoğan, geçtiğimiz hafta kabinede yapılan değişikliklere de değindi.

"KÜÇÜK ÇAPLI REVİZYON GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Geçen hafta kabinemizde küçük çaplı revizyon gerçekleştirdik" diyen Erdoğan, "İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında arkadaşlarımız devir teslimlerini yaptılar. Adalet Bakanlığı görevini deruhte eden Akın Gürlek kardeşimiz ile İçişleri Bakanlığı görevini yürütecek Mustafa Çiftçi kardeşimize Cenab-ı Allah'ta muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Eski bakanlar Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç'a teşekkür eden Erdoğan, "2,4 yıl boyunca devletimize ve hizmet eden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerimize fedakârlıklarından ötürü teşekkür ediyor, yüce Mevla her iki bakanımızdan razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı'ndan alınmış yerine Mustafa Çiftçi atanmıştı. Yılmaz Tunç da Adalet Bakanlığı görevinden alınırken; yerine Akın Gürlek getirilmişti.

