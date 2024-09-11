Erdoğan'dan Kırım Tatarlarına Destek Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan Kırım Tatarlarına Destek Vurgusu

Erdoğan\'dan Kırım Tatarlarına Destek Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar Türklerinin haklarının güçlendirilmesi ve Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi konusundaki desteklerinin sürdüğünü belirtti. Video mesajında, Kırım Tatarlarının 80 yıllık sürgün acısını hatırlatarak uluslararası hukukun gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, Kırım Tatarlarının güvenliği ve esenliğinin Türkiye'nin dış politikası için öncelikli olduğunu ifade etti.

11.09.2024 13:39
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun bir gereğidir. Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenliğinin ve esenliğinin temini de dış politikamızın öncelikleri arasında yer alıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4'üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında, "Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelensky, saygı değer devlet ve hükümet başkanları, değerli Kırım Tatar Türkü soydaşlarımız, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Kırım Platformu'nun 4'üncü Liderler Zirvesi'nde sizlere video mesaj yoluyla ulaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Başta Sayın Zelensky ve Kırım Tatarlarının milli lideri Sayın Mustafa Kırımoğlu olmak üzere bu müstesna zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu seneki zirve Kırım Tatar halkının sürgününün 80'inci yıl dönümüne denk geliyor. Ana vatanlarından zorla çıkarılan Kırım-Tatar Türkü soydaşlarımızın maruz kaldıkları trajedinin acısı 80 yıldır dinmemiş, yaraları kapanmamıştır. Türkiye'nin ilk günden beri karşı çıktığı ve tanımadığı Kırım'ın ilhakı, yaşanan acıları daha da derinleştirmiştir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun bir gereğidir. Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenliğinin ve esenliğinin temini de dış politikamızın öncelikleri arasında yer alıyor" diye konuştu.

Ukrayna hükümetinin, Kırım Tatar Türklerinin haklarının güçlendirilmesi için öncülük ettiği hukuki düzenlemelerden memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Kırım Tatar Türklerinin haklarının pekiştirilmesi yönünde ilave adımların atılmaya devam edeceğine inanıyorum. Kırım Tatar Türkleri kendi ana vatanlarında hür olarak, güvenli ve huzurlu bir hayat sürdürme hakkına sahiptirler. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in yaklaşık 3 yıllık esaretin ardından haziran ayında serbest bırakılması mutluluk vericidir. Asan ve Aziz Ahmedov kardeşler dahil tüm Kırım Tatar soydaşlarımızın bir an evvel özgürlüklerine kavuşmalarını bekliyoruz. Savaşın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı temelinde adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi samimi temennimizdir. Sözlerime son verirken platform bünyesinde yürüttüğümüz çalışmaların Kırım'da, Ukrayna'da ve bölgemizde barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara katkı sağlamasını temenni ediyorum. Sürgün edilişlerinin 80'inci yıl dönümünde ebediyete irtihal eden Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın aziz hatıralarını bir kez daha hürmetle yad ediyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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