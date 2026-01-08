Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Özgür Özel\'e yüklü tazminat davası
08.01.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin dünkü Beykoz mitingindeki sözleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın X hesabından açıklama yaptı. Aydın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 7 Ocak 2026 tarihinde Beykoz'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri, akıl dışı ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel, "Erdoğan-Trump ilişkisi Türkiye için bir tehlikedir. Erdoğan, Trump'tan Türkiye için değil, kendisi için bir gelecek talep etmektedir. Kendi şahsı için korkmakta, şahsi beklentilerini konuşmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

ÖMER ÇELİK TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel, siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları bir kere daha siyasi alanın dışına çıkmıştır. Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor. Her gün yalan siyasetinde yeni bir rekor kırıyor. Özgür Özel, siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle pazarlık yaptığını söylemesi, siyasi akıldan ve ahlaktan tamamen yoksun sözlerdir" dedi.

"TÜRKİYE HAKKINDA GERÇEK BİR SİYASİ PERSPEKTİFİ YOK"

"Türkiye'de ve dünyada Özgür Özel'in sözlerini ciddiye alacak tek bir kişi yoktur" diyen Çelik, devamında şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in Türkiye hakkında gerçek bir siyasi perspektifi yok. Ülkemizin etrafındaki gelişmeleri anlamıyor. Dünyadaki gelişmelerden haberi yok. Cumhurbaşkanımızın iradesini, bölgesel ve küresel karşısındaki yaklaşımını anlaması mümkün olmadığı için yaptığı tek iş iftira kampanyasıdır. Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel gelişmelerde nasıl bir yol izleyeceğini tüm dünya takip etmektedir. Özgür Özel'in bu dinamikleri iyi takip edip, öğrenme sürecine girmesinde fayda vardır."

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Politika, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası - Son Dakika

Barakada çıkan yangın park halindeki minibüs ile hafif ticari araca sıçradı Barakada çıkan yangın park halindeki minibüs ile hafif ticari araca sıçradı
Okan Buruk, taraftarın yeni bir isim beklediği bölgeye transfer yapmaktan vazgeçti Okan Buruk, taraftarın yeni bir isim beklediği bölgeye transfer yapmaktan vazgeçti
Ev ve aracını ateşe verip, av tüfeğiyle kendisini vurdu Ev ve aracını ateşe verip, av tüfeğiyle kendisini vurdu
Eski Sürmene Belediyesi Başkan Yardımcısı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti Eski Sürmene Belediyesi Başkan Yardımcısı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
Mardin’de çifte cinayetin firari şüphelisi yakalandı Mardin'de çifte cinayetin firari şüphelisi yakalandı
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Beşiktaş’tan ayrılan Paulista’nın yeni adresi belli oldu Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi belli oldu

19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 19:45:28. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.