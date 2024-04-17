Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan parti grubunu ayağa kaldıran sözler

Politika

31 Mart yerel seçimlerinin ardından parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın coşkulu konuşması partiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

"BİZ BİTTİ DEMEDEN HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

AK Parti'nin Türkiye'nin en dinamik partisi olduğunu ifade eden Erdoğan, "AK Parti'nin oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor bir taraf olumsuz tablo çiziyor. Şunu çok net ifade etmek isterim. Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamışlar. Beyler, bayanlar, şunu herkes bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmedi, bitmeyecek. Biz Türkiye'nin en dinamik partisiyiz. Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, gerekeni yaparız, arızaları düzeltir, eksikleri giderir tekrar yola koyuluruz. Kimse sevinmesin, kimse umutlanmasın. Biz buradayız" ifadelerine yer verdi.

"KİMSENİN YÖNLENDİRMESİNE İHTİYACIMIZ YOK"

Konuşmasının devamında "Seçim sonuçlarını fırsat bilip AK Parti'nin dengelerini bozmaya çalışanları da gayet iyi görüyoruz" diyen Erdoğan, "Milletimiz dışında hiç kimsenin yönlendirmesine ihtiyacımız yok. Buradan muhalefete de ekmek çıkmaz. Bakanlarımız, siz değerli milletvekillerimiz, bütün teşkilatımız bugünden itibaren halkımızın içine gireceğiz, başımız dik, özgüvenimiz tam biçimde milletimize hizmetimizi sürdüreceğiz" dedi.