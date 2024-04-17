Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran sözler - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran sözler

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Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beyler, bayanlar, şunu herkes bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmedi, bitmeyecek" diyerek yaptığı coşkulu konuşma parti grubundakiler tarafından ayakta alkışlandı. Erdoğan'ın sözleri sık sık alkışlarla ve sloganlarla kesildi.

17.04.2024 12:43  Güncelleme: 12:47
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın coşkulu konuşması partiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

"BİZ BİTTİ DEMEDEN HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

AK Parti'nin Türkiye'nin en dinamik partisi olduğunu ifade eden Erdoğan, "AK Parti'nin oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor bir taraf olumsuz tablo çiziyor. Şunu çok net ifade etmek isterim. Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamışlar. Beyler, bayanlar, şunu herkes bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmedi, bitmeyecek. Biz Türkiye'nin en dinamik partisiyiz. Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, gerekeni yaparız, arızaları düzeltir, eksikleri giderir tekrar yola koyuluruz. Kimse sevinmesin, kimse umutlanmasın. Biz buradayız" ifadelerine yer verdi.

"KİMSENİN YÖNLENDİRMESİNE İHTİYACIMIZ YOK"

Konuşmasının devamında "Seçim sonuçlarını fırsat bilip AK Parti'nin dengelerini bozmaya çalışanları da gayet iyi görüyoruz" diyen Erdoğan, "Milletimiz dışında hiç kimsenin yönlendirmesine ihtiyacımız yok. Buradan muhalefete de ekmek çıkmaz. Bakanlarımız, siz değerli milletvekillerimiz, bütün teşkilatımız bugünden itibaren halkımızın içine gireceğiz, başımız dik, özgüvenimiz tam biçimde milletimize hizmetimizi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan parti grubunu ayağa kaldıran sözler

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • Eski Tüfek.: Halk ne derse o.......sandık son sözü söyler.. 591 26 Yanıtla Ziya Öner: Aynen emekli bitti diyorsa BİTMİŞTİR NOKTA. 168 17 Ahmet Ateş: Ne kadar çoşku versende etrafında sadece yiyiciler, Milleti bitirdiniz sizde bittiniz Ölü dirilmez.. 84 11
  • Burhan Demir: Akp nin işi çok zor. Sarayın milyarlarca maliyeti, binlerce lüks arabalar akp bakan ve milletvekillerin ellerinde, betonlasma, her türlü yolsuzluklar Türkiyeden üzaya kadar yol almış. Anap in sonu gibi. Allah Türkiyenin yardımcısı olsun. 472 79 Yanıtla
  • ALI YANIK: Samimi olmak gerekirse bunlar iyi günleriniz, bir dahaki seçimde koltuğun uzun sahibi Ekrem İMAMOĞLU'dur, partinizin yerel seçimlerde bugünkü oy potansiyeli ise Yeniden Refah'ındır. 350 179 Yanıtla
  • Ahmet: Ver coşkuyu yersen 325 58 Yanıtla
  • Ozcan Yildirim: memur kazık atti size..m..şimsek slm olsun..kendi dedi o kadarda para verdik memurs anksrs memur memleketi alamadik diye..halk bank i boşaltti demistiniz ! 246 54 Yanıtla Fatih .: Ona kazık attı denmez. Kendini satmadı denir. 173 48 Okay Örüm: emekli de biraz akillanmis 135 29
  • Bilal Oduncu: hep laf her zaman söylüyorum 1 ekonomiyi düzeltin 2 emekli maaşı asgari ücret üstü yapın 3 ABO (aylık bağlanma oranı yüzde 70 yapın eskisi gibi) kazanırsınız 213 41 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran sözler - Son Dakika
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