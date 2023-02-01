Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisinin vekillerine sert tepki: Aldığınız maaşlar haramdır, millet size hakkını helal etmez - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisinin vekillerine sert tepki: Aldığınız maaşlar haramdır, millet size hakkını helal etmez

01.02.2023 13:40

Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'da toplantılara katılmayan milletvekillerine sitem ederek, "Bu millet size cebinden maaş veriyor. Görevinizi yerine getirmezseniz ben de milletim de size hakkını helal etmez. Eğer milletvekili olmuşsan burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Aldığınız maaşlar haramdır, bunu da böyle bilin" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Muhalefeti eleştirip gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, daha sonra partisinin vekillerine de sitem etti.

"BEN DE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Genel Kurul'daki toplantılara katılmayan vekillere seslenen Cumhurbaşkanı, "Burada üzülerek bir şeyi söylemek istiyorum; grubumuzun maalesef Genel Kurul'da toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendim. Bu beni ciddi manada üzdü. Bu millet kendi kasasından maaşı veriyor ve bu maaşla, milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Genel Kurul'da eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa bu millet hakkını sizlere helal etmez. Kim gelmediyse ben de hakkımı helal etmiyorum. Bu sıradan bir olay değil." dedi.

"ALDIĞINIZ MAAŞLAR HARAMDIR"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eğer milletvekili olmuşsan burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Aldığınız maaşlar haramdır, bunu da böyle bilin."

YORUMLAR (14)
  • emre kula: Bizde aynı şeyi düşünüyoruz ne de olsa 70 bin TL maaş alıyorlar vatandaş kimin umrunda Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Harun Gür: Hakikaten öyle.Ben seçim öncesinden başka zamanda Akp li milletvekili görmüyorum. Kandil ve bayramlarda mesaj geliyor hepsi bu kadar. Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç boşuna uğraşma, NATO'ya alınmana 'Evet' demeyeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç boşuna uğraşma, NATO'ya alınmana 'Evet' demeyeceğiz AK Partili Tin; 'Denizli vefanın şehridir' AK Partili Tin; 'Denizli vefanın şehridir'

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisinin vekillerine sert tepki: Aldığınız maaşlar haramdır, millet size hakkını helal etmez - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Maaşlarını düşük bulan bankacılardan sessiz protesto! Şubelere siyah kıyafetlerle gittiler
15:19 Alınmadık kupa bırakmayan Lionel Messi, en büyük üzüntüsünü ilk kez dile getirdi
15:16 İrem Derici ve eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan aşk yaşıyor! Her şey paylaşımda ortaya çıktı
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bay Bay Kemal" dedi, Kılıçdaroğlu meşhur sahneyle yanıt verdi
15:04 Milano metrosunda yaşananlar ülkede infial yarattı! 52 yaşındaki bir kadınla 19 yaşındaki bir erkek asansörde ilişkiye girdi
14:59 Fenerbahçe'ye taraftardan Hakim Ziyech baskısı! Etiketleri ülke gündeminin zirvesine oturdu
14:52 Milano metrosunda skandal! 52 yaşındaki bir kadınla 19 yaşındaki bir erkek cinsel ilişkiye girerken yakalandı
14:47 "At gibi aşığım" diyen İrem Derici, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırdı
14:06 Biri ipe asılı diğeri kanlar içinde bulunmuştu! Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı
14:35 Mansur Yavaş'ın ucuz et satışı için hayata geçirdiği mobil markete, vatandaştan yoğun ilgi! Kuyruk oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2023 15:32:25. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisinin vekillerine sert tepki: Aldığınız maaşlar haramdır, millet size hakkını helal etmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement