Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisinin vekillerine sert tepki: Aldığınız maaşlar haramdır, millet size hakkını helal etmez

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Muhalefeti eleştirip gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, daha sonra partisinin vekillerine de sitem etti.

"BEN DE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Genel Kurul'daki toplantılara katılmayan vekillere seslenen Cumhurbaşkanı, "Burada üzülerek bir şeyi söylemek istiyorum; grubumuzun maalesef Genel Kurul'da toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendim. Bu beni ciddi manada üzdü. Bu millet kendi kasasından maaşı veriyor ve bu maaşla, milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Genel Kurul'da eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa bu millet hakkını sizlere helal etmez. Kim gelmediyse ben de hakkımı helal etmiyorum. Bu sıradan bir olay değil." dedi.

"ALDIĞINIZ MAAŞLAR HARAMDIR"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eğer milletvekili olmuşsan burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Aldığınız maaşlar haramdır, bunu da böyle bilin."