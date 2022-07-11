Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımının 27. yılı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımının 27. yılı mesajı Açıklaması

11.07.2022 15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımının 27. yılı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 27. yılında, vefat edenleri rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 27. yılında, vefat edenleri rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın kalbinde yaşanan, insanlık tarihinin en kara lekelerinden olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yıl dönümünde aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımının 27. yılı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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