Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz, ailelerinden ayrı düşen çocuklarımızın sığınacağı limandır - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz, ailelerinden ayrı düşen çocuklarımızın sığınacağı limandır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsesizlerin kimsesi olan devletimiz çeşitli sebeplerle anne babasından ayrı düşen çocuklarımızın sığınacağı yegane limandır"

25.03.2024 20:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsesizlerin kimsesi olan devletimiz çeşitli sebeplerle anne babasından ayrı düşen çocuklarımızın sığınacağı yegane limandır"

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz, ailelerinden ayrı düşen çocuklarımızın sığınacağı limandır - Son Dakika

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