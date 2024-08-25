Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz yangınlarla ve muhalefetin fitne ateşiyle mücadele etmektedir

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz her yangın çıktığında sadece alevlerle değil, aynı zamanda muhalefetin körüklediği fitne ateşi ile de mücadele etmekteyiz."

BİTLİS Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. İlk kez Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.