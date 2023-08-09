Son kez MGK toplantısına katılan Musa Avsever, duygulanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı - Son Dakika
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Son kez MGK toplantısına katılan Musa Avsever, duygulanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı

10.08.2023 00:30

Milli Güvenlik Kurulu toplantısına son kez katılan Musa Avsever, hediyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Konuşması sırasında duygulanan Avsever, Erdoğan'a sarıldı. Erdoğan, ''Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol'' ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kez MGK toplantısına katılan, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'e hediyesini takdim etti. Avsever, bir askerin gelebileceği en üst seviyeye geldiğini, bu şura ile emekliye ayrıldığını belirterek Erdoğan'a teşekkür etti. Konuşması sırasında duygulanan Avsever'e sarılan Erdoğan, "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol" ifadelerini kullandı.

HEDİYELERİNİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Son kez MGK toplantısına katılan, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saat ve çini hediye edildi.

Son kez MGK toplantısına katılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, duygulanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı

DUYGULANIP ERDOĞAN'A SARILDI

Burada bir konuşma gerçekleştirerek askerliğe 1971 yılında başladığını söyleyen Avsever, bir askerin gelebileceği en üst seviyeye geldiğini, bu şura ile emekliye ayrıldığını belirterek Erdoğan'a teşekkür etti. Konuşması sırasında duygulanan Avsever'e sarılan Erdoğan, "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Mgk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son kez MGK toplantısına katılan Musa Avsever, duygulanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı - Son Dakika


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