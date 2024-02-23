Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon bizim de canımızı yakıyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon bizim de canımızı yakıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de düzenlenen mitingde konuştu. Gündemine yerel seçimleri ve hayat pahalılığını alan Erdoğan, "Dünyanın başının belası olan enflasyon bizim de canımızı yakıyor. Amacımız Türkiye Yüzyılı rotamızı koruyarak bu fırtınalı küresel iklimden ülkemizi sağ selamet çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

23.02.2024 17:11  Güncelleme: 17:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de partisince düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan hayat pahalılığıyla mücadele anlamında çalıştıklarını ifade ederek, "Dünyanın başının belası olan enflasyon bizim de canımızı yakıyor. Amacımız Türkiye Yüzyılı rotamızı koruyarak bu fırtınalı küresel iklimden ülkemizi sağ selamete çıkarmaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de düzenlenen AK Parti mitinginde 85 bin Balıkesirliye hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın başının belası olan enflasyon bizim de canımızı yakıyor

"ENFLASYON BİZİM DE CANIMIZI YAKIYOR"

Erdoğan, hayat pahalılığıyla mücadele anlamında çalıştıklarını ifade ederek, "Biliyorsunuz biz ekonomide önceliği istihdama ve üretime veriyoruz. Hamdolsun bu konuda gayet iyi gidiyoruz. Ancak dünyanın başının belası olan enflasyon bizim de canımızı yakıyor. Üstelik enflasyonun yol açtığı maliyetlere ilaveten 6 Şubat depremlerinin ekonomimize yüklediği 104 milyar dolarlık faturayla da karşı karşıyayız. Türkiye başkaları gibi sadece bir krizle değil hepsi birbirinden zorlu çok sayıda meseleyle aynı anda mücadele etmektedir. Amacımız Türkiye Yüzyılı rotamızı koruyarak bu fırtınalı küresel iklimden ülkemizi sağ selamet çıkarmaktır. Hamdolsun bugüne kadar yaşanan onca sıkıntıya rağmen vatandaşlarımıza mahcup olacak bir kırılmaya meydan vermedik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın başının belası olan enflasyon bizim de canımızı yakıyor

"KOSKOCA CHP'Yİ DEM'İN OYUNCAĞI HALİNE DÖNÜŞTÜRENLER UTANSIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca DEM Parti ile uzlaşı söylentileri olan CHP'ye de yüklenerek "Muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı tam bir muamma. Kent uzlaşısı diyerek Kandil'le uzlaşı arayışına girmesi, CHP'nin bu ülkeyle ve bu milletle hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor. Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki DEM'in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon bizim de canımızı yakıyor
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir, Finans, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon bizim de canımızı yakıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (25)

  • Gerginyo : Allah Allah bak sen sebep sonuç nas diye deneme tahtası yapan kimdi acaba 537 29 Yanıtla
  • Kaan Arslan: Emekliyi ne yaptı enflasyon yok etti 446 19 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: Sizin canınızın yandığını hiç sanmıyorum 399 23 Yanıtla
  • Dan: Dünyanın başının belası mi? Dunya'da bu kadar enflasyon nerede var? O kabile devletleri diye kucuk gordugunuz Nijerya'da enflasyon ). Gana da, $. Avrupada %3. 382 19 Yanıtla
  • Sezgin Avcı: Ben yoğurta biraz hurma katıyorum birazda anzer balı karıştıyorum baş ağrısını hemen kesiyor 290 10 Yanıtla
  • Tas Ruhi: Artik inanasim yok size 286 12 Yanıtla
  • Avdulkadir Kasapbasi: Tüm dunyadami tum dünya dedigindeki enflasyon adamların yıllık enfalasyonu bizim aylık enflasyonun yarısı kadar hiç boşa emekli 12000 seyyayen bekliyor emekli deyip geçmeyin 30 milyon oyu var kucumsemeyin 253 16 Yanıtla
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