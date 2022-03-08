Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler.

08.03.2022 16:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler. En fazla alan ne alıyor dedim, '25-30 bin' dediler. Özel sektör çok veriyormuş, oraya gidiyorlar. Açık konuşuyorum, giden gitsin. Üniversiteden yeni mezun doktorlarımızı buralara getiririz"

-"Biz asistan doktorlarımız ile buralarda devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum; yurt dışından dönmek isteyenlerin dönüşünü sağlar, buralarda görevlendiririz"

-"Küresel sağlık, ekonomi ve güvenlik krizinin yol açtığı bir takım sorunları ülkemize mahsus göstermek suretiyle insanları tahrik etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

-"20'yi aşkın devlet başkanı ile Rusya- Ukrayna savaşına yönelik görüşmeler yaptım, hala görüşmelerime devam ediyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler.

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Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler. - Son Dakika
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