Cumhurbaşkanı Erdoğan: En fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, hükümetin en fazla darbe girişimine maruz kaldığını belirtti. Ayrıca, darbecileri unutmayacaklarını ve affetmeyeceklerini vurguladı. Erdoğan, Adnan Menderes'in Türkiye'ye büyük hizmetler kazandırdığını ve darbeye zemin hazırlayanları asla bağışlamayacaklarını ifade etti.

27.05.2024 20:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiz. 22 yıl boyunca her yolu denediler"

-"Eski adı ile Yassıada'yı, milletin ifadesi ile yaslı adayı hüzün adasına dönüştürenleri de nefretle anıyoruz"

-"Darbecileri unutmayacağız, affetmeyeceğiz"

-"Darbeye zemin hazırlayanları, üniversite öğrencilerini kışkırtanları, sözde hukukçuları unutmayacağız"

-"Hukuk cinayeti yaşatanları asla bağışlamayacağız"

-"27 Mayıs bir provokasyonun sonucudur. İlk kez bir parti milletin iradesi ile iktidara gelmişti. Ülkemizde bir kalkınma hamlesine vesile olmuştu"

-"Menderes Türkiye'ye büyük hizmetler kazandırmıştır. Ezanın aslına uygun okunmasından imam hatip okullarının açılmasına kadar büyük işlere imza atıldı"

-"Bu çalışmalar imtiyazlı azınlığı rahatsız etti. Start düğmesine 6-7 Eylül olayları ile basılmıştır"

-"Güya büyük taarruz adı verilen propaganda savaşı ile Menderes düşmanlaştırıldı. Manşetlerle Menderes hedef alındı. Tahkikat komisyonu bahane edilerek ihtilal meşru haktır diyerek darbeye davetiye çıkarıldı"

-"Nasıl darbeye bir günde karar verilmedi ise Yassıada'da alınan hiçbir karar da tesadüf değildir"

-"Siyasetçilere haddinizi bilin mesajı verilmiştir. Burada Menderes ve yol arkadaşları değil 14 Mayıs yargılanmıştır"

- "Mahkum edilen milletin özgür iradesidir. Bu ülkede iktidar gücünün kimde olduğu milletin hafızasına kanla yazılmak istendi"

-"Milli iradeye darbe hançerini bunun için vurdular. Siyasetçileri örselediler"

-"Türk siyaseti özgüvensizlik girdabından bir türlü kurtulamadı. Aynı senaryo birkaç kez yeniden tedavüle konuldu. 22 yılda defalarca sahnelenmeye çalışıldı"

- "Ordu göreve pankartları ile darbe çağrısı yaptılar. Cumhuriyet mitingleri ile belli hassasiyetleri kaşımaya çalıştılar. Seçilmiş iktidarı alaşağı etmeye kalktılar. Sokakları terörize etmek istediler. Kanlı terör eylemleri ile millet ile devlet arasına nifak sokamaya çalıştılar. 15 Temmuz'da doğrudan şahsımızı, aziz milletimizin kendisini hedef alacak kadar gözlerini kararttılar"

-"Ne kadar vesayet aparatı varsa üzerimize saldılar, sapasağlam olduğumuz yerde durduk"

-"Siyasete operasyon çekilemeyeceğini, milli iradenin teslim alınamayacağını vesayet heveslilerine net bir şekilde gösterdik"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: En fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiz - Son Dakika

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