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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak dinlenmek yok" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak dinlenmek yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Islahiye'deki 'Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde Gaziantep'te yapımı süren 14 bin konut hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmediğini belirterek, en son hak sahibi vatandaşın konutuna yerleşene kadar çalışmaların durmayacağını vurguladı.

04.02.2024 16:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak dinlenmek yok"

GAZİANTEP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Islahiye'deki "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Gaziantep'te 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak dinlenmek yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak dinlenmek yok"
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak dinlenmek yok" - Son Dakika
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