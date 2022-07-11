Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

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