Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlatlarımız yabancı kültürlerin etkisine giriyor" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlatlarımız yabancı kültürlerin etkisine giriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Sosyal medya mecralarının da yaygınlaşmasıyla birlikte evlatlarımızın yabancı kültürlerin daha çok etkisine girdiğini görüyoruz"

"Öğretmene karşı en küçük saygısızlığa dahi müsamaha göstermeyen bir milletin çocuklarının da aynı değerlerle büyümesi, yetişmesi, davranması gerekir"

"Son günlerde şahit olduğumuz kimi müessif hadiseler millet olarak bu konuda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sosyal medya mecralarının da yaygınlaşmasıyla birlikte evlatlarımızın yabancı kültürlerin daha çok etkisine girdiğini görüyoruz. Öğretmene karşı en küçük saygısızlığa dahi müsamaha göstermeyen bir milletin çocuklarının da aynı değerlerle büyümesi, yetişmesi, davranması gerekir. Son günlerde şahit olduğumuz kimi müessif hadiseler millet olarak bu konuda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

Öğretmen ve eğitim yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimizin imkanları genişledikçe inşallah bundan öğretmenlerimiz hak ettikleri payı alacaklardır. Bunu sağlamaya devam edeceğiz. Eğitim öğretimin amacı sadece başarılı bir mühendis doktor, girişimci, hukukçu, akademisyen, siyasetçi, bürokrat yetiştirmek değildir, eğitim öğretimin öncelikli hedefi tüm bunlarla birlikte evlatlarımızın iyi birer insan ve iyi birer vatandaş olarak da yetişmelerini sağlamaktır. Diğer türlü yapılan onca emeğin, onca yatırımın heba olması tehdidi ile karşılaşmamız muhtemeldir" diye konuştu.

"Sizlerin emeği ve fedakarlığı ile nesillerimizi günümüzün hastalıklı akımlarından koruyabiliriz"

Yazar ve fikir adamı Nurettin Topçu'nun "İnsanı ve eğitimi göz ardı eden hiçbir hareketin uzun süre yaşama şansı olamaz. İnsanlarda hizmet aşkı ve ideal olmayınca iktidar menfaat çatışmasına dönüşür, o da ortakların veya grupların parçalanıp dağılmasına sebep olur" tespitini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde sosyal medyaya yansıyan öğretmenlere karşı saygısız hareketlere değindi. Erdoğan, "Manevi boyutu eksik bir kalkınma nasıl biri felakete sürüklerse, manevi yönü ihmal edilmiş bir eğitim öğretim de toplumumuzu ifsad edecektir. Sosyal medya mecralarının da yaygınlaşmasıyla birlikte evlatlarımızın yabancı kültürlerin daha çok etkisine girdiğini görüyoruz. Öğretmene karşı en küçük saygısızlığa dahi müsamaha göstermeyen bir milletin çocuklarının da aynı değerlerle büyümesi, yetişmesi, davranması gerekir. Son günlerde şahit olduğumuz kimi müessif hadiseler millet olarak bu konuda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Özellikle aile ortamından başlayarak küçük yaştan itibaren çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi aşılamanın mücadelesini vermeliyiz. Öğretmenlerimizin de anne-baba seviyesinde saygı gösterilmesini, el üstünde tutulmalarını sağlamalıyız. Bu konuda ebeveynlerle birlikte öğretmenlerimize de önemli sorumluluklar düştüğüne inanıyorum. Ülke olarak ancak siz değerleri öğretmenlerimizin desteği sayesinde yanlışlarımızı ilga, doğrularımızı ihya, yenilikleri de inşa edebiliriz. Millet olarak sizlerin emeği ve fedakarlığı ile nesillerimizi günümüzün sıkıntılı, hastalıklı akımlarından koruyabiliriz. Evlatlarını sizlere emanet eden milletimizin vebali öğretmenlerimizin boynundadır" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa Tophane Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından mikro mekanik atölyesinde öğrenciler tarafından üretilen ilk saati Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti. Bakan Özer, saatin 2071 yılına kadar garantisini Tophane Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin sağlayacağını söyledi. Erdoğan ise, "Bizim öğrencilerimiz neler yapıyorlar, evvel Allah güveniyoruz yaparlar" açıklamasında bulundu.