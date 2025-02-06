Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan evlerine kavuşan depremzede aileyi ziyaret etti

ADIYAMAN - Asrın felaketinin yıl dönümünde Adıyamanlılarla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar tarafından yapılan konutlara yerleşen depremzede aileyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde Adıyaman'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Uçakla Adıyaman Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonuna geçti. Burada halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrası depremzede bir aileyi ziyaret etti.

Örenli Mahallesinde Baykar tarafından yaptırılan konutları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde evleri yıkıldıktan sonra yeni bir ev yapılan Abdullah Karakuş ve ailesinin misafiri oldu. Baykar tarafından yaptırılan konutlarda yaşayan aile ile bir süre sohbet eden Erdoğan, hayatını kaybedenler için tekrardan başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret çıkışında da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'dan ayrıldı.