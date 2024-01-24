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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesinde Filistin'in haklı davasında mutabık olduklarını ve terörle mücadelede İran'ın desteğinin artması gerektiğini vurguladı. Ayrıca PKK/PYD/YPG ve PJAK'a karşı işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine değindi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması ve ilişkilerin geliştirilmesi için 10 yeni anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin\'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız"
24.01.2024 - 20:58,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız"

"Terörle mücadelede İran'ın desteğinin artarak devam etmesi gerektiğini bir kez daha vurguladık"

"Ülkelerimizin ve bölgemizin güvenliğini hedef alan PKK/PYD/ YPG ve PJAK'a karşı işbirliğimizin daha da güçlendirilmesinin önemine değindik"

" İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıların bir an önce son bulmasını ele aldık"

"Münasebetlerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık. Bu suretle ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik"

"7 Ekim'den beri 26 bin tonu un olmak üzere 30 bin t ondan fazla insani yardım malzemesini gönderdik. İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının bir an önce son bulması ve acil kalıcı barışa yönelik adımlar atılmasını ele aldık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız. Terörle mücadelede İran'ın desteğinin artarak devam etmesi gerektiğini bir kez daha vurguladık. Ülkelerimizin ve bölgemizin güvenliğini hedef alan PKK/PYD/YPG ve PJAK'a karşı işbirliğimizin daha da güçlendirilmesinin önemine değindik. İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıların bir an önce son bulmasını ele aldık. Münasebetlerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık. Bu suretle ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. 7 Ekim'den beri 26 bin tonu un olmak üzere 30 bin t ondan fazla insani yardım malzemesini gönderdik. İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının bir an önce son bulması ve acil kalıcı barışa yönelik adımlar atılmasını ele aldık" dedi.

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, Gazze, İran, İsrail, Dış Politika, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız" - Son Dakika
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