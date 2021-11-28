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Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti

28.11.2021 22:46

İzmir'de engelli vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol oynadığı yılları anlattı. Erdoğan, "Amatör kümede profesyonel teklif geldi ama babam, Allah rahmet etsin, iyi ki önümü kesti, 'ben seni okuman için yetiştiriyorum, sen profesyonel futbola devam etmeyeceksin.' İyi bir transfer teklifi gelmişti ama babama saygım çok ileriydi. Siyasete tüm ağırlığımızı verdik. Siyasette o gün, bugündür devam ettik. Yapacağımız çok şey var. Bundan da çok mutluyuz" dedi.

"Engelleri Birlikte Aştık İzmir Buluşması" programında engelli vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli vatandaşların sorunlarını dinledi, sorularına cevap verdi ve onlarla birlikte türkü söyledi.

"İYİ BİR TRANSFER TEKLİFİ GELMİŞTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Nesim Turan'ın, "Spor aşkınız nereden geliyor?" şeklindeki sorusuna şu ifadelerle cevap verdi:

"Ben 14 yaşında mahallede futbola başladım. O zaman İmam Hatip okulunda okuyordum. Amatör kümede futbola devam ettim. İstanbul'da Camialtı Spor Kulübü vardı, orada oynadım. Okul bitince İETT'ye transfer oldum. Amatör kümede profesyonel teklif geldi ama babam, Allah rahmet etsin, iyi ki önümü kesti, 'ben seni okuman için yetiştiriyorum, sen profesyonel futbola devam etmeyeceksin.' İyi bir transfer teklifi gelmişti ama babama saygım çok ileriydi. Babam da hafiften almazdı işi. Babam öyle dedikten sonra bizim farklı bir şey yapmamız mümkün değildi. Futbolu babamın dediği şekilde amatör kümede devam ettirerek bitirdik. Hayırlı da oldu."

"TÜM AĞIRLIĞIMIZI SİYASETE VERDİK"

Erdoğan, "Siyasete tüm ağırlığımızı verdik. Siyasette o gün, bugündür devam ettik. Millete hizmet yolunda devam ediyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Bu ekiple de Türkiye'mizin dört bir yanına hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yani hizmetimizin gitmediği yer yok. Yapacağımız çok şey var. Bundan da çok mutluyuz. Sizlerle mutluyuz. Bu aşk işidir. Neşet Ertaş, 'Aşkınan koşan yorulmaz' diyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti

Recep Tayyip Erdoğan, Engelli, Mevla, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti - Son Dakika


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