Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'ne katılan liderlerle görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'ne katılan liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi çerçevesinde düzenlenen Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumunda bazı devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

14.06.2024 19:51
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BORGO Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'daki Borgo Egnazia'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

Oturumun ardından aile fotoğrafı çektirildi.

Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, solunda Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani bulundu.

Öte yandan Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Franciscus ve Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani ile aile fotoğrafı çekimi sırasında bir süre sohbet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'ne katılan liderlerle görüştü - Son Dakika

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