Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gazze'de sadece insanı değerler değil, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası sistemin güvenirliği de sınanmıştır. Gazze krizinde ne insanlık ne sistem başarılı bir imtihan vermedi." - İSTANBUL