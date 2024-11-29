Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gazze'de sadece insanı değerler değil, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası sistemin güvenirliği de sınanmıştır. Gazze krizinde ne insanlık ne sistem başarılı bir imtihan vermedi." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gazze'de sadece insanı değerler değil, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası sistemin güvenirliği de sınanmıştır. - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?